انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين

انخفضت أسعار الذهب (الثلاثاء)، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين مع انحسار مخاوف زيادة التوتر في الشرق الأوسط، مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة وخفض الطلب على الذهب.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية نحو 1.0% إلى 2304.99 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2318.80 دولار للأوقية.
من جهة أخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 919.05 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 1007.58 دولار. وفق “أخبار 24”.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.