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جديد المحليات > بيانات اقتصادية قوية من أوروبا ترفع أسعار النفط
23/04/2024   5:16 م

بيانات اقتصادية قوية من أوروبا ترفع أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط (الثلاثاء) بعد بيانات اقتصادية قوية من أوروبا، في حين يقيم المتعاملون أيضا تداعيات أي عقوبات أمريكية محتملة على صادرات إيران النفطية في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بـ80 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 87.80 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0847 بتوقيت جرينتش.

وأظهرت البيانات نمو النشاط التجاري الإجمالي في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام هذا الشهر بقيادة الانتعاش المزدهر في صناعة الخدمات.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ (الاثنين) على توسيع العقوبات على إيران في أعقاب الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل هذا الشهر. وفق “أخبار 24”.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز لآراء المحللين، بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة.

بيانات اقتصادية قوية من أوروبا ترفع أسعار النفط

جديد المحليات
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