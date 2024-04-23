القصبي بواشنطن لجذب الشركات الأمريكية

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قيادات من غرفة التجارة الأمريكية وأكبر الشركات في الولايات المُتحدة لتأكيد عُمق العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.
وتناول الدكتور القصبي التقدم المحرز خلال تنفيذ رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة يشهد تحولاً منذُ انطلاقه، الذي أدى إلى فتح كثير من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال، إلى جانب استعراض مجالات التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن تعزيز مناخ الأعمال في المملكة لجذب الشركات الأمريكية.
وفي وقت سابق زار الدكتور ماجد القصبي والوفد المرافق له جامعة جورج تاون، للاطلاع على برامج التعاون، وآخر نتائج الدراسات والأبحاث التي تجريها الجامعة في مجالات تحفيز ريادة الأعمال، وحوكمة الشركات والامتثال، وتحليل السياسات التجارية، والقانون التجاري الدولي، والتنمية الاقتصادية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومعالجة التحديات والفرص الناشئة عنها.
وعقد القصبي لقاءين مع النائب الأول للرئيس في شركة “Ecolab” – الرائدة في مجال توفير حلول المياه والنظافة والطاقة ستيفان أومياستوفسكي، ورئيس المناطق والعلاقات المؤسسية في شركة ” Bechtel”، ستو جونز، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والمشتريات والبناء وإدارة المشروعات في العالم. وفق “أخبار 24”.
وكان اللقاء بمشاركة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومن الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية كوش شوكسي، ونائب رئيس الغرفة لمنطقة الشرق الأوسط ستيف لوتس.