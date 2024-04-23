حملة لتحصين المواشي ضد “القلاعية”

شرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، في تنفيذ الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية بالمملكة لعام 2024.
وبدأت الفرق البيطرية المتخصصة بإدارات الصحة الحيوانية في فروع المركز المختلفة، أعمال تحصين المواشي المستهدفة ضمن الحملة التي تستمر خلال الفترة من 21 إبريل – 6 مايو؛ لرفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض.
وتُجرى أعمال التحصين من خلال زيارة الفرق البيطرية بالفروع والوحدات الرئيسية لمركز وقاء للمربين، أو تقديم خدمة التحصين لمواشيهم عَبْر منصة “نما” الإلكترونية.
ودعا المركز جميع مربي المواشي إلى التعاون مع الفرق البيطرية لتنفيذ أعمال التحصين، وذلك من خلال الحرص على التواصل مع الفرق البيطرية للتنسيق حيال عملية التحصين، وتوفير العمالة اللازمة للسيطرة على المواشي أثناء أعمال التحصين. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية التي تشهدها المملكة، تحت إشراف ومتابعة مركز وقاء؛ بهدف حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتها.