أمطار غزيرة على مكة والمدينة الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة تتراوح كمياتها ما بين 50 – 60 ملم، على غرب المملكة، خاصة في منطقتي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري.
وأشارت توقعات المركز أيضًا إلى فرص امتداد غزارة الأمطار المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من إبريل؛ لتشمل مناطق: الباحة، وتبوك، وعسير، وجازان.
وأوضح أنه من المتوقع استمرار هذه الحالة المطرية لتشمل مناطق أخرى في المملكة، خاصة شمال الرياض، وشرق المنطقة الشرقية، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.وفق “أخبار 24”.
وينصح المركز سكان المناطق المتأثرة بهذه الحالة، بمتابعة النشرة الجوية والإنذار المبكر الصادرين عنه خلال تلك الفترات.