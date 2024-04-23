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جديد المحليات > 23 مليون زيارة لمنصة “ناجز” من 90 دولة
23/04/2024   10:22 م

23 مليون زيارة لمنصة “ناجز” من 90 دولة

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كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع عدد زوار منصة وتطبيق “ناجز”، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، إلى 23 مليون زيارة لمستفيدين من أكثر من 90 دولة.

وتضم منصة ناجز 4 بوابات “للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية”، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات، وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.

ويجري الدخول على كل بوابة بحسب المستفيد؛ حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

وتهدف المنصة إلى إتاحة خدماتها بسهولة ويسر، وتحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، وتعزز تطبيق مبدأ الشفافية، وتسهيل الوصول السريع إلى المعلومة، كما توفر الوقت والجهد على المستفيدين.

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وفق “أخبار 24”.

23 مليون زيارة لمنصة “ناجز” من 90 دولة

جديد المحليات
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