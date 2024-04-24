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جديد المحليات > “سيبرانيو المستقبل”.. تجربة الأمان والحماية الرقمية
24/04/2024   9:32 ص

“سيبرانيو المستقبل”.. تجربة الأمان والحماية الرقمية

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تفاعل الأطفال من زوار معرض “برنامج آمِن للتوعية بالأمن السيبراني” الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في مركز الظهران للمعارض والمؤتمرات “إكسبو” مع فعاليات الجناح المخصص لهم في المعرض، وذلك من خلال أركان متنوعة تجمع بين التوعية بالأمن السيبراني والتعلُّم والترفيه بفئاتهم العمرية المختلفة.

ويضم جناح الأطفال ركن “تصفح” الذي يوضح كيفية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، وركن “تخيّل” الذي يقدم تجربة “الواقع الافتراضي” من خلال مجموعة من الألعاب التفاعلية، إضافة إلى ركن “تعلم” الذي يوضح كيفية حماية الأجهزة والبيانات والحسابات والتعريف بأبرز المصطلحات السيبرانية، وركن “افحص” الذي يحتوي على محاضرات توعوية للطفل عن كيفية التصفّح الآمن.

 ويتضمن جناح الأطفال ركنًا بعنوان “نافس” يحتوي على لعبة تنافسية للأطفال تعزز مهاراتهم في التفكير بطريقة تفاعلية، وغرفة “النجاة” التي تحتوي على بعض التحديات التي يحاول الطفل حلها وتجاوزها في وقت قياسي والتي يتم من خلالها إيصال مجموعة من الرسائل التوعوية التي تساعدهم على تجنّب المخاطر السيبرانية. وفق “أخبار 24”.

 ويُعد معرض برنامج آمن أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار.

“سيبرانيو المستقبل”.. تجربة الأمان والحماية الرقمية

جديد المحليات
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