“إكس” تطلق تطبيقاً للتلفاز الذكي

تعتزم شركة إكس إطلاق تطبيق “X TV” للتلفاز الذكي، وذلك لعرض مقاطع الفيديو المحملة عبر الشبكة الاجتماعية بجودة عالية عبر الشاشة الكبيرة.
من المقرر أن يحتوي التطبيق على محتوى في الوقت الفعلي، وسيكون متاحًا عبر معظم أجهزة التلفاز الذكية، وعلى الرغم من أن التفاصيل حول المحتوى ضئيلة، إلا أن التطبيق سيقدم محتوى جذابًا ومنظمًا حسب الموضوعات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتشبه واجهة التطبيق واجهة يوتيوب، ويحتوي على خوارزمية لعرض مقاطع الفيديو الرائجة، ويمكن للمستخدمين من مشاهدة المحتوى عبر أجهزة التلفاز؛ مما يتيح لهم البدء في مشاهدة مقطع فيديو عبر هواتفهم ومتابعته على شاشة التلفاز.
ويأتي إطلاق التطبيق القادم كجزء من جهود ياكارينو لتحويل موقع التواصل الاجتماعي إلى منصة تركز على مقاطع الفيديو حاليًا، ويستضيف الموقع عروضًا أصلية تقدمها عضوة الكونجرس السابقة تولسي جابارد، ومضيف قناة فوكس سبورت السابق جيم روما. وفق “أخبار 24”.
وفي الشهر الماضي، ألغى ماسك صفقة برنامج حواري مع مذيع شبكة سي إن إن السابق دون ليمون، بعد أول حلقة من البرنامج، ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من كشف Truth Social، عن خططها لإطلاق منصة بث متلفز مباشر تركز على الشبكات الإخبارية، والقنوات الدينية، إضافة للمحتوى الملغى، أو المحظور عبر المنصات والخدمات الأخرى.