تصحيح بعض الأسماء الجغرافية في طبب وقنا

قررت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية، منها إطلاق اسم ميناء “نيوم” في ضبا، وتعديل اسم قرية الشباشبة إلى بني شبيب، مع تصحيح بعض الأسماء الجغرافية في مراكز طبب والحرجة وقنا.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها التاسع في مقرها بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، الذي رأسه رئيس اللجنة الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، آلية التنسيق القائم مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالأسماء الجغرافية عند رغبتها في إطلاق أسماء جديدة أو تغيير أسماء قائمة.
وتتولى الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية مهام الإشراف على اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية، بحكم الاختصاص وبموجب تنظيمها لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية. وفق “أخبار 24”.