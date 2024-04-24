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جديد المحليات > رياح بالرياض والشرقية.. وأمطار بـ4 مناطق
24/04/2024   9:33 ص

رياح بالرياض والشرقية.. وأمطار بـ4 مناطق

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حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار اليوم (الأربعاء) على أجزاء من منطقتَي الشرقية والرياض.

وأوضح المركز أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وكان المركز قد توقع هطول أمطار غزيرة تتراوح كمياتها ما بين 50 – 60 ملم، على غرب المملكة خاصة في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري. وفق “أخبار 24”.

فيما ينصح المركز سكان المناطق المتأثرة بهذه الحالة، بمتابعة النشرة الجوية والإنذار المبكر الصادرين عنه خلال تلك الفترات.

رياح بالرياض والشرقية.. وأمطار بـ4 مناطق

جديد المحليات
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