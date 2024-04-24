“مياهنا” تطرح 30% من أسهمها للاكتتاب

كشفت شركة “مياهنا” عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى “تداول”، بحيث تمثل 30% من رأسمال الشركة، من خلال بيع الأسهم الحالية المملوكة من قبل المساهمين البائعين.
وقالت الشركة، إنه سيتم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للفئات المشاركة والمستثمرين الأفراد، وسيتم تخصيص 100% من الأسهم للفئات المشاركة، وفي حال وجود طلب كافٍ من قِبل المستثمرين الأفراد سيتم تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 38.62 مليون سهم لتمثل ما نسبته 80% من إجمالي أسهم الطرح. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها ستعلن النطاق السعري وبدء عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات يوم 29 أبريل الجاري 2024، وتنتهي في 2 مايو المقبل، فيما تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في 21 مايو 2024 وتنتهي في 22 من الشهر ذاته، كما سيتم إعلان التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 26 مايو 2024.
وتأسست مياهنا في عام 2008، وهي شركة تابعة ومملوكة لرؤية للاستثمار، وتزوّد عملاءها بخدمات الإدارة فيما يتعلق بتجميع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وحلول المياه المستدامة والمتكاملة في مشاريع المياه والصرف الصحي للمرافق البلدية والصناعية.