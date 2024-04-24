ارتفاع الصادرات غير النفطية 4.4% في فبراير

ارتفعت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 4.4% في شهر فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير 4.1%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 32.3% في نفس الفترة.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن انخفاض الصادرات السلعية في شهر فبراير 2024م بنسبة 2% عن شهر فبراير 2023م، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8% فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في شهر فبراير 2024م إلى 77% مقارنة بنسبة 78.4% في الشهر نفسه من 2023.
وعلى صعيد الواردات، فقد أشارت الهيئة إلى ارتفاعها بنسبة 12.3% في فبراير الماضي، وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 21.8% عن نفس الشهر من العام السابق.
وبالمقارنة مع الشهر السابق يناير 2024م فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.1% بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 8.5%، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.4% بينما سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بنسبة 13% بالمقارنة مع يناير 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن الصين تعد الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة، والتي شكلت ما نسبته 13.2% من إجمالي الصادرات في فبراير 2024م، تليها الهند بنسبة 9.9%، ثم اليابان 9%. وأضافت أن كلا من كوريا الجنوبية، والإمارات، وبولندا، ومصر، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبحرين، كانت من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، إذ بلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 66.6% من إجمالي الصادرات. وفق “أخبار 24”.
ووفق هيئة الإحصاء، احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 19.9% من إجمالي الواردات في فبراير 2024م، تليها الولايات المتحدة 8% ثم الهند 7%، فيما كانت كل من الإمارات ومصر، وسويسرا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 63.8%من إجمالي الواردات.