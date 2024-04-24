معرض عسير للعقار والبناء ينطلق الثلاثاء

تحت رعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات “معرض عسير للعقار والبناء والمنتجات التمويلية”، في نسخته الثانية، والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، على مدى ثلاثة أيام، بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط .
ودعا أمين عام الغرفة الدكتور رياض بن أحمد آل عقران، العقاريين وأصحاب المنتجات التمويلية والمستثمرين، للمشاركة في المعرض والاستفادة منه، من خلال عرض منتجاتهم والتعرف على منتجات الشركات الأخرى، وذلك لتطوير الصورة الذهنية لمستقبل التنمية العمرانية بعسير ومناطق المملكة ككل، ومعرفة تسهيلات الدولة ومبادراتها لقطاع العقارات والمنتجات التمويلية، ولفتح أسواق جديدة له بالشرق الأوسط والعالم. وفق “أخبار 24”.
وأكد آل عقران على أهمية المعرض في جذب الاستثمارات العقارية والخاصة بالمنتجات التمويلية لمنطقة عسير، مشيراً إلى أنه يُعد فرصة ملائمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة في المنطقة في مختلف القطاعات، وذلك بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين والمسؤولين من قطاع الإسكان والعقار والمنتجات التمويلية.