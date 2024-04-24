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جديد المحليات > مبتعثة تنال جائزة تحدي الأمن السيبراني
24/04/2024   1:37 م

مبتعثة تنال جائزة تحدي الأمن السيبراني

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نالت المبتعثة من جامعة الملك خالد لدراسة الدكتوراه في جامعة شمال تكساس أمل حيدر الشهري، جائزة تحدي الأمن السيبراني، من خلال مشروعها الذي يعد حلاً مستدامًا لمشاكل الأمن السيبراني، ومحركًا أمنيًا للأجهزة الذكية الصناعية وإنترنت الأشياء.

وحصدت الشهري الجائزة عن مشروعها محرك OTZET ” Operational Technology Zero Trust Engine for Trustworthiness”، الذي نظمته “مسابقة Siemens الدولية” في ألمانيا أول أمس.

وأوضحت  أمل أن نظام الأمن السيبراني الذي طورته يدعم الاستدامة والأمن لمثل هذه البيئات، دون الحاجة لتغيير في البنية التحتية الحالية للبيئة التكنولوجية وإنترنت الأشياء. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن المبتعثة أمل الشهري حصدت الجائزة بعد تفوق مشروع فريق جامعة شمال تكساس على 22 مشروعًا .

مبتعثة تنال جائزة تحدي الأمن السيبراني

جديد المحليات
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