166 ملياراً حجم سوق الاتصالات والتقنية بـ2023

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية إلى 166 مليار ريال خلال عام 2023، وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 8% خلال الستة أعوام الماضية، مشيرة إلى أن نسبة انتشار اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة من السكان بلغت 198%.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال النسخة العاشرة من منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، (الأربعاء)، بالرياض، والذي شهد حضور نخبة من الخبراء والمختصين وقادة القطاع، وتقديم أربعة عروض رئيسة وجلسة نقاش استعرضت مؤشرات القطاع بالمملكة، وناقشت توجهات القطاع المستقبلية.
وانطلقت أعمال المنتدى بعرض مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات والتقنية، الذي قدمه مدير عام الدراسات بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مفرح نهاري، أبرز من خلاله مدى نمو وازدهار القطاع حيث تشغل المملكة المركز الثاني في دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023، إذ بلغت اشتراكات إنترنت الأشياء 12.6 مليون اشتراك.
وتبرز المؤشرات التي قدمت على منصة المنتدى وصول سرعة تحميل الإنترنت المتنقل بالمملكة إلى 215 ميجابت في الثانية، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة انتشار استخدام الإنترنت في المملكة إلى 99%، فيما وصل عدد مقدمي خدمات الحوسبة السحابية المسجلين بالهيئة إلى 31 مقدم خدمة.
من جانبه، قال رئيس إدارة الأبحاث في “الجزيرة كابيتال” جاسم الجبران، إن حجم أصول الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 250 مليار ريال، ويشكل سوق المملكة نحو 37% من إجمالي الأصول في القطاع بمنطقة الخليج. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في قطاع الاتصالات والتقنية يبلغ نحو 119 مليار ريال، وتشكل حصة المملكة 41% من إجمالي إيرادات القطاع بالخليج، كما تصل القيمة السوقية للشركات المدرجة في قطاعي الاتصالات والتقنية إلى 379 مليار ريال، وتشكل الحصة الأكبر بمنطقة الخليج بنسبة 57%.