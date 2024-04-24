“الصحة العالمية” تعتمد تبوك مدينة صحية

اعتمدت منظمة الصحة العالمية، مدينة تبوك كمدينة صحية لتنضم إلى 15 مدينة صحية معتمدة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة الذي يُعد أول مركز إقليمي للمدن الصحية متعاون مع المنظمة والرابع عالمياً.
وحصلت مدن جدة والمدينة المنورة والطائف وتبوك من خلال البرنامج، على شهادة الاعتماد كمدن صحية بعد استيفائها لـ 80 معياراً من معايير المنظمة، متجاوزة التقييم النهائي، لتحصل على شهادة الاعتماد الدولية؛ لما تميزت به من حدائق وأماكن لممارسة رياضة المشي، وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية.
وتضم المملكة أكبر عدد مدن صحية معتمدة في الإقليم، بواقع 15 مدينة صحية في مختلف المناطق، حيث يتبنى البرنامج مستهدفات لمؤشرات صحية مستقبلية، والمبادرات والبرامج التي تسهم في خفض الأمراض المزمنة، وتحسين مركز المملكة في المؤشرات الصحية الدولية، وتقليل نسبة المخاطر الصحية والتكاليف الطبية.
بدوره، عدّ وزير الصحة الجلاجل، اعتماد مدينة تبوك كمدينة صحية؛ نتيجةً طبيعيةً للدعم المتواصل من قبل القيادة الرشيدة للقطاع الصحي بالمملكة، واهتمام أمير منطقة تبوك ونائبه، ومتابعة مدير الشؤون الصحية، وتضافر جهود جميع القطاعات مع المجتمع. وفق “أخبار 24”.
كما توجّه الجلاجل بالشكر للجهات المشاركة في عضوية اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، حيث شاركت كل من إمارة منطقة تبوك، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، والمديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك، والمديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشرطة منطقة تبوك، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأمانة منطقة تبوك، والغرفة التجارية والصناعية.