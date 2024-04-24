“الجمعة”..ذروة استخدام الانترنت بالمملكة

رصدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، معدل الاستخدام اليومي للإنترنت لدى المستخدمين في المملكة، ضمن أهم الإحصائيات التي تصف سلوك المستخدمين، من خلال تقرير “إنترنت السعودية 2023”.
وكشف التقرير عن معلومات تفصيلية حول نمو انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، الذي وصلت نسبته إلى 99%، حيث وصل معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد إلى 44 جيجا بايت شهريًا ليصل إلى 3 أضعاف الاستهلاك العالمي.
وأوضحت الهيئة، أن معدل الاستخدام اليومي يبدأ من 7 ساعات وأكثر في اليوم، بنسبة استخدام 51.4% للذكور، 53.4% للإناث، كما تكون ساعات الذروة خلال اليوم من الساعة الـ 9 حتى الـ 11 مساءً، فيما يُعد يوم الجمعة (يوم الذروة) خلال الأسبوع.
وأضافت بأن المنازل تصدرت أكثر الأماكن التي يتم فيها استخدام الإنترنت، حيث بلغت نسبتها 84.7%، فيما حل استخدام الإنترنت أثناء التنقل في المرتبة الثانية بنسبة 72%، بينما يأتي استخدام الإنترنت في أماكن العمل في الترتيب الثالث بنسبة 43.4%.
كما شمل التقرير تحليل سلوك المستخدمين في استخدام التطبيقات بمختلف تصنيفاتها، حيث حلّ تطبيق “واتساب” ثم “سناب شات” ثم “يوتيوب” ضمن قائمة أعلى تطبيقات التواصل الاجتماعي استخدامًا في المملكة. كما تصدّر تطبيق “نفاذ” و”أبشر” و”توكلنا خدمات” قائمة أعلى التطبيقات الحكومية تحميلًا لعام 2023م.
كما أشار إلى أن استخدام نظام التشغيل ويندوز تصدر بنسبة 91.1%، تلاه نظام ماك بـ 7% ثم نظام لينكس بـ 1.9%، فيما بلغت نسبة الدخول على الإنترنت من نظام أندرويد 61.7% تلاه نظام iOS الخاص بأجهزة أبل بنسبة 38.3%، حيث بلغت نسبة استخدام متصفح غوغل كروم 60.4%، وسفاري 31.9%، ومايكروسوفت إيدج 2.6%، وسامسونغ إنترنت 2.4%، وفايرفوكس 0.9%، ومتصفحات أخرى. وفق “أخبار 24”.
وتوزعت أنشطة المستخدمين ما بين تحميل البرامج والتطبيقات بنسبة 62.2%، وشراء السلع والخدمات بـ 57.1%، ومتابعة الأخبار والمدونات بـ 54.8%، وتحميل الألعاب والأفلام والصور بـ 53.8%، ثم البحث عن معلومات السلع والخدمات بـ 45.1%، والحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية بـ 35.2%، والبحث عن المعلومات الصحية بـ 32.9%، وإرسال واستقبال البريد الإلكتروني بـ 30.9%، وخدمات السفر بـ 19.5%، ودراسة المقررات التعليمية الرسمية بـ 15.5%.
ويستعرض التقرير الذي تصدره الهيئة، أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة وفقاً لأحدث الإحصائيات، كما يرصد مدى التقدم في جودة خدمات الإنترنت، واعتمادية البنية التحتية الرقمية لاستمرارية النمو والابتكار.