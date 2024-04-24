“روشن 29”.. كلاسيكو مرتقب.. وبروفة قبل “أغلى الكؤوس”

تنطلق الخميس منافسات الجولة 29 من دوري روشن للمحترفين الذي دخل مراحل الحسم والتي ستستمر إثارتها ممتدة حتى 27 مايو المقبل موعد آخر جولة من المسابقة.
وأعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء، عن جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للجولات من 31 حتى 34 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.
وستقام مباريات الجولتين 33 و34 من دوري روشن السعودي في توقيت واحد وفقًا للوائح المسابقة وتحقيقًا لعدالة المنافسة؛ إذ تنطلق جميع مباريات الجولة 33 في التاسعة مساء الخميس 23 مايو وتقام مباريات الجولة 34 الأخيرة في التاسعة مساء الاثنين 27 مايو.
ولحساب الجولة القادمة “الجولة 29” تقام يوم الخميس 3 لقاءات حيث يحل الأهلي ضيفًا على الرياض، فيما يستقبل الفيحاء ضيفه الطائي، ويلتقي الوحدة مع الحزم.
وعلى ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية يسعى الأهلي لاستعادة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز الثالث الذي ينفرد به برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الاتحاد، وإن كان للأهلي مباراة مؤجلة أمام الهلال.
في المقابل يبحث الرياض عن فوز ينقذه من الموقف الصعب الذي يعيشه الفريق الغائب عن الانتصارات منذ 6 جولات ليتراجع إلى المركز الـ15 بفارق الأهداف عن أبها السادس عشر “أول مراكز الهبوط”.
ويستقبل الفيحاء ضيفه الطائي في مهمة لن تكون سهلة لأصحاب الأرض الساعين للفوز من أجل حسم تواجدهم في منطقة الأمان؛ إذ يحل الفريق عاشرًا برصيد 35 نقطة، فيما يدخل الطائي اللقاء منتشيًا بتحقيق 4 نقاط في آخر جولتين ليرتقي للمركز 14 برصيد 26 نقطة مغادرًا مراكز الهبوط لكنه يبتعد عنها بنقطة وحيدة.
ويحل الحزم متذيل الترتيب ضيفًا على الوحدة في المباراة التي تمثل آخر فرصة للفريق الذي لم يحقق سوى انتصارين فقط هذا الموسم ويملك 16 نقطة بفارق 9 نقاط عن مراكز البقاء، فيما يبحث الوحدة عن مواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من منطقة الأمان إذ يحل في المركز 12 برصيد 32 نقطة.
وتقام الجمعة 3 مباريات حيث يستقبل الهلال المتصدر ضيفه الفتح، فيما يلتقي ضمك مع التعاون، ويستقبل الاتحاد ضيفه الشباب في كلاسيكو مرتقب.
ويتربع الهلال على الصدارة برصيد 77 نقطة وبفارق 9 عن نقاط عن ملاحقه النصر، مع وجود مباراة مؤجلة للهلال؛ وهو ما سيدفع الفريق لتحقيق فوز يحافظ به على فارق النقاط والاقتراب خطوة جديدة نحو اللقب.
ويدخل الهلال اللقاء متأثرًا بالخروج من دوري أبطال آسيا حيث لم ينجح في تحقيق الريمونتادا المنتظرة أمام العين الإماراتي مكتفيًا بالفوز 2-1 في إياب نصف النهائي لكنه كان قد خسر 2-4 ذهابًا.
في المقابل فإن الفتح يسعى للحفاظ على مركزه السادس الذي يحل فيه بـ40 نقطة بفارق الأهداف عن الاتفاق ويأمل في تعزيز حصيلته النقطية في موسم مميز للفريق.
ويحل التعاون ضيفًا على ضمك في مباراة يسعى من خلالها الضيوف للعودة بالنقاط الثلاث في مهمتهم نحو المنافسة على مركز آسيوي؛ إذ يحل الفريق خامسًا برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الرابع “50 نقطة” والأهلي الثالث “52” وإن كان للأخير مباراة مؤجلة.
في المقابل استعاد ضمك انتصاراته في الجولة الماضية ليستقر في المنطقة الدافئة وفي جعبته 38 نقطة في المركز الثامن ويسعى لتحقيق فوز نحو تحسين مركزه في سلم الترتيب.
وفي قمة مباريات الجولة تتجه الأنظار نحو كلاسيكو الاتحاد والشباب، حيث يسعى الاتحاد لتحقيق فوز يواصل به الضغط على الأهلي بالإضافة إلى رفع معنوياته قبل الكلاسيكو الكبير المنتظر أمام ضيفه الهلال يوم 30 إبريل الجاري في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
في المقابل فإن الشباب يبحث عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتحسين مركزه بعدما ارتقى للمركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.
وتختتم السبت منافسات الجولة، حيث يلتقي الرائد مع الاتفاق، الأخدود مع أبها، فيما يحل النصر ضيفًا على الخليج.
ويرفع الرائد شعار لا بديل عن الفوز أمام الاتفاق من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط التي لا يفصله عنها سوى 5 نقاط، حيث يحل في المركز 13 برصيد 30 نقطة.
في المقابل يسعى الاتفاق لاستعادة انتصاراته بعد التعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام ضيفه الوحدة، ليفقد المركز السادس لصالح الفتح ولكل منهما 40 نقطة.
وفي مباراة مصيرية يستقبل الأخدود ضيفه أبها في مباراة الهروب من الهبوط؛ إذ يحل الأخدود في المركز 17 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أبها صاحب المركز الـ16.
وفي ختام مباريات الجولة يحل النصر ضيفًا على الخليج في بروفة أخيرة قبل المواجهة المنتظرة بينهما يوم 1 مايو المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسعى الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل لقاء الكأس، فيما يبحث النصر عن النقاط الثلاث لإبقاء الأمل في المنافسة على اللقب رغم صعوبة المهمة.وفق “سبورت 24”.
ويحل الخليج في المركز التاسع برصيد 35 نقطة فيما يحل النصر في المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة.