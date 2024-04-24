فريقا النخل والهداية في نهائي دوري الدرجة الرابعة

تختتم غدًا منافسات بطولة المملكة لأندية الدرجة الرابعة للموسم الرياضي 2023-2024، حيث تقام المباراة النهائية والتي تجمع فريقي النخل والهداية على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وكان النخل قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهائي على فريق الفضل بهدف نظيف، فيما تخطى الهداية نظيره اليرموك بنتيجة 4-1.
يُذكر أن الأندية الأربعة أطراف نصف النهائي (النخل، الفضل، الهداية، واليرموك) صعدت رسميًا إلى دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي المقبل 2024 – 2025.وفق “سبورت 24”.
وكانت بطولة دوري الدرجة الرابعة انطلقت بمشاركة 64 فريقًا تم تقسيمها إلى 15 مجموعة بمختلف مناطق المملكة، ليتأهل 32 فريقًا ليقام بينها مباريات خروج المغلوب انطلاقًا من دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية.