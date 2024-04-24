نائب أمير الرياض رئيساً فخرياً لجمعية “لاعبي كرة القدم الخيرية”

وافق الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض على الرئاسة الفخرية لجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتقوم على رعاية وتنمية اللاعبين السابقين وأسرهم عبر مجموعة من الخدمات الرعوية والتنموية.
وقدّم ماجد عبد الله النجم الدولي السابق، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم ماجد أحمد عبد الله باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها ومستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم الشكر والتقدير للأمير محمد بن عبد الرحمن على قبوله للرئاسة الفخرية للجمعية.
وقال نجم المنتخب السعودي السابق: “لقد شرفنا الأمير محمد بن عبد الرحمن بقبول الرئاسة الفخرية للجمعية، وتشكل خطوة مهمة جداً في مسيرة الجمعية، ودعماً كبيراً لها لتقدم أفضل الخدمات للاعبين السابقين وأسرهم”، مشيراً إلى أن هذه الرئاسة الفخرية جاءت بعد ثماني سنوات من تأسيس الجمعية كأول جمعية من نوعها في القطاع غير الربحي الرياضي.
وأضاف: “تمكنت الجمعية منذ تأسيسها وعلى مدار ثماني سنواتٍ من تقديم مجموعة من الخدمات في شقيها الرعوي والتنموي والتي تجاوزت الـ100 ألف خدمة سواءً للاعب السابق أو أسرته”.وفق “سبورت 24”.
وأكد ماجد عبد الله أن رئاسة الأمير محمد بن عبد الرحمن للجمعية فخرياً تضع على عاتق الجمعية حملاً ثقيلاً في مهمتها بالقطاع غير الربحي الرياضي، مبيناً أن ذلك دفع بالجمعية إلى إطلاق استراتيجية (أصدقاء 2034) التي تسعى من خلالها إلى أن تكون مساهمةً بشكلٍ فاعلٍ في المسؤولية الاجتماعية الرياضية، ومشاركة في التطور الرياضي الذي تشهده الرياضة السعودية في ظل رؤية السعودية 2030.