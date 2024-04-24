“دوري يلو”: 7 انتصارات وتعادلان

اختتمت منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بلعب تسع مواجهات وانتصر من خلالها 7 فرق وحضر التعادل في مواجهتين.
وفي اليوم الأول كسب العين ضيفه هجر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة وسجل أهداف أصحاب الأرض أنتوني أوكبوتو ” هدفين ” وخالد الشمراني فيما أحرز لهجر الهدف الوحيد عمر المزيعل، وفي المواجهة الثانية تعادل فريق أحد مع ضيفه الصفا بهدف لكل منهما حيث سجل لأصحاب الأرض جابر قرادي فيما سجل لصفا فابيو تيكسيرا، وفي اللقاء الأخير كسب الباطن مستضيفه الترجي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف سجلهما نواف السحيمي وعكاشة حمزاوي ” هدفان ” .
وفي اليوم التالي الثلاثاء، كسب فريق العدالة ضيفه الجندل بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، حيث سجل الأهداف خالد حامظي وأولريش دونوفان، فيما انتصر العروبة بهدف نظيف على ضيفه الخلود سجله فهد الدوسري، وفي اللقاء الأخير كسب الفيصلي ضيفه العربي بهدفين مقابل هدف سجل للفيصلي جوي ميكلز وبول أرنولد فيما سجل للعربي حسن شراحيلي.
وخلال مباريات اليوم الأخير الأربعاء لحساب الجولة ذاتها تعادل البكيرية مع ضيفه القادسية بهدف لكل منهما حيث سجل هشام فايق للبكيرية فيما أحرز هدف القادسية مباي دياني، وكسب النجمة مستضيفه الجبلين في المباراة التي جرت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل بهدفين نظيفين سجلهما جابر عيسى بالخطأ في مرماه وويلينغتون الفيس، وفي اللقاء الأخير كسب القيصومة مستضيفه جدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بهدفين نظيفين سجلهما اليوت خورخي ولوكاس سيرافيم .
وفق “سبورت 24”.