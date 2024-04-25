تراجع النشاط الأمريكي يدفع النفط للانخفاض

سجلت أسعار النفط، تراجعاً بعد موجة ارتفاع مع انحسار المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتراجع الأنشطة التجارية في الولايات المتحدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً بما يعادل 0.45 % إلى 88.02 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتاً أو 0.66% إلى 82.81 دولار للبرميل.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 825 ألف برميل. وفق “أخبار 24”.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت (الثلاثاء) بعد بيانات اقتصادية قوية من أوروبا، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.6% لتسجل عند التسوية 88.42 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.46 دولار أو 1.8% إلى 83.36 دولار للبرميل.