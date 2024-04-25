ارتفاع أرباح “السعودي الفرنسي” إلى 1.15 مليار ريال

ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي بنحو 7% إلى 1.15 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقابل 1.07 مليار في الربع المماثل من العام الماضي.
وذكر البنك في بيان، أن سبب هذا الارتفاع في الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 27.5%، نتيجة ارتفاع في العوائد على التمويل والاستثمار، في حين كان هناك انخفاض طفيف في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 0.3% نتيجة ارتفاع في مصاريف العمولات الخاصة.
وأشار إلى حدوث انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 6.2%، ويعود ذلك بشكل أساسي الى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، والذي قابلة تعويض جزئي في مخصص الموجودات المالية الأخرى وارتفاع في الرواتب ومصاريف الموظفين.
ولفت إلى حدوث ارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.6%، وذلك بسبب ارتفاع في دخل المتاجرة وصافي دخل الأتعاب والعمولات، والذي قابلة انخفاض جزئي في دخل الصرف الأجنبي وصافي دخل العمولات الخاصة. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع الأخير من عام 2023 إلى انخفاض صافي مخصص التمويل والموجودات المالية الأخرى بنسبة 32% وذلك بسبب انخفاض مخصص خسائر الائتمان على القروض والسلف بنسبة 42.6% والذي قابلة انخفاض جزئي في مخصص عكس قيمة الاستثمارات والموجودات المالية وأخرى.
كما ارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة بنسبة 9٪ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى نمو حجم التمويل والاستثمارات بينما ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7٪، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.4% بسبب ارتفاع دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات والذي قابله انخفاض جزئي في دخل الصرف الأجنبي.