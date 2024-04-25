نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 40 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية بعُمان
25/04/2024   6:29 م

40 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية بعُمان

+ = -
49

وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم تنموية لتمويل مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية بسلطنة عمان، وذلك بقمية 40 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم (الخميس)، مع وزير المالية في سلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي.

وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية، من خلال إنشاء مدينة متكاملة بجميع خدمات البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية المضيبي؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان الشقيقة.

وللصندوق السعودي للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977م، تسهم في تمويل ودعم المشروعات التنموية في عمان، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة. وفق “أخبار 24”.

ويأتي هذا التعاون تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من 47 عامًا بين الجانبين؛ إذ سيسهم المشروع في تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة، كما يشكّل قطاع الصناعة والتعدين أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق النمو والازدهار.

40 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية بعُمان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885296299.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com