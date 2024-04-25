40 مليون دولار لإنشاء مدينة صناعية بعُمان

وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم تنموية لتمويل مشروع إنشاء مدينة المضيبي الصناعية بسلطنة عمان، وذلك بقمية 40 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم (الخميس)، مع وزير المالية في سلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي.
وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات الصناعية واللوجستية والتنموية والاجتماعية، من خلال إنشاء مدينة متكاملة بجميع خدمات البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير مختلف الصناعات في ولاية المضيبي؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان الشقيقة.
وللصندوق السعودي للتنمية علاقات إنمائية راسخة مع سلطنة عمان الشقيقة منذ عام 1977م، تسهم في تمويل ودعم المشروعات التنموية في عمان، وتأتي تلك المشروعات في إطار التعاون الإنمائي بين البلدين الشقيقين لدعم المجالات التنموية في السلطنة منها البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، وقطاع الصناعة والتعدين، والنقل والاتصالات، بالإضافة إلى المشروعات الإنمائية في قطاع الطاقة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا التعاون تعزيزًا للعلاقات التنموية التاريخية والشراكة الإنمائية الوثيقة الممتدة على مدى أكثر من 47 عامًا بين الجانبين؛ إذ سيسهم المشروع في تحقيق الأهداف المشتركة والطموحة، كما يشكّل قطاع الصناعة والتعدين أهمية بالغة في دعم نمو الفرص الحيوية نحو التنمية المستدامة، للوصول إلى تحقيق النمو والازدهار.