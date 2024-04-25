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جديد المحليات > اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة
25/04/2024   6:29 م

اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة

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اتفقت وزارة الخارجية مع نظيرتها القبرصية، على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال بين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، والذي شهد التوقيع على الاتفاقية.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قبرص خالد الشريف، ومدير إدارة جنوب أوروبا أحمد الخميس. وفق “أخبار 24”.

 

اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة

جديد المحليات
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