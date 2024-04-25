راكيتيتش: الهلال الأفضل.. وأدعو الجميع لزيارة السعودية

تحدث الكرواتي إيفان راكيتيتش، المحترف في صفوف فريق الشباب، عن دوري روشن السعودي وعن تفضيله لليونيل ميسي مقارنةً بكريستيانو رونالدو، وعن انبهاره بالرياض.
وقال راكيتيتش عبر “بودكاست مايكس”، أنه يشعر في الرياض كأنه في وطنه الثاني، مؤكدًا أن الشعب السعودي ودود، و هو سعيد للغاية بالتواجد في المملكة العربية السعودية.
وأكد الكرواتي إلى أنه يدعو الجميع لزيارة المملكة، مشيرًا إلى أن من يزورها مرة حتمًا سيعود إليها من جديد.
وعن بداياته مع كرة القدم قال :” وصلتني عدة عروض بعمر 15 سنة من أرسنال و تشيلسي و نادي إيطالي وآخر ألماني، وأبي قال لي لن تغادر قبل أن تنهي دراستك وهذا ما حدث بالفعل، ورفض الوالد العروض، ودرست في كلية الهندسة”. وفق “سبورت 24”.
وأشاد لاعب الشباب بفريق الهلال، مؤكدًا أنه الأقوى في دوري روشن السعودي، ودائمًا ما يصنع الفارق.
وعن نجمه المفضل اختتم تصريحاته:” أحب نيمار كثيرًا ولكن أرى أن ميسي هو الأفضل، فربما يبذل كريستيانو رونالدو مجهودًا كبيرًا ولكن في النهاية ينزل الأرجنتيني إلى أرضية الملعب فيصبح اللاعب رقم 1″.