قصة 16 مواجهة جمعت الأهلي والرياض

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرياض، ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن.
ويدخل الأهلي المباراة وفي جعبته 52 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في ترتيب دوري روشن، بينما يحتل الرياض المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.
ويتفوق الأهلي تاريخيًا على مستوى مواجهاته أمام الرياض قبل لقاء الليلة.
وتقابل الطرفان خلال 16 مرة سابقة في الدوري، ونجح الأهلي في تحقيق 12 انتصارًا وتعادلا 4 مرات، ولم يتمكن الرياض من تحقيق أي انتصار. وفق “سبورت 24”.
وأمطر هجوم الأهلي شباك الرياض بـ 38 هدفًا، وزار الرياض مرمى “الراقي” خلال 8 مناسبات فقط.
وانتهى لقاء الدور الأول بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.