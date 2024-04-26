المحمدي: نأمل في البقاء بدوري روشن رغم صعوبة المهمة

أكد المدير الفني لفريق الحزم صالح المحمدي، أن فريقه استطاع الانتصار على الوحدة بثنائية دون رد رغم الطرد الذي تعرض له فريقه.
واستعاد فريق الكرة الأول بنادي الحزم ذاكرة انتصاراته في دوري روشن السعودي، وذلك على حساب مضيفه الوحدة بهدفين دون رد، بمنافسات الجولة 29، في المباراة التي اُقيمت مساء الخميس.
وقال المحمدي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الوحدة فريق قوي ويملك مدربا كبيرا واستقرارا فنيا ورغم ذلك انتصرنا.
وأضاف أنه يشكر إدارة الحزم على الثقة، لافتا إلى أنه موافق على تولي هذه المهمة لرغبته في المساهمة في الدوري.
وأوضح، أن فريقه متذيل الترتيب ويعمل على الجوانب النفسية للاعبين بالإضافة للجوانب الذهنية والفنية والتكتيكية ويأمل في البقاء رغم صعوبة المهمة. وفق “سبورت 24”.