يايسله يلمح لأخطاء التحكيم ويتحدث عن تأجيل مباراة الهلال

ألمح الألماني ماتياس يايسله إلى الأخطاء التحكيمية في خسارة فريقه الأهلي أمام نظيره الرياض في الجولة 29 من دوري روشن.
وقال يايسله مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مغادرته:” هل انتهت جميع الأسئلة؟ ألا يوجد أحد يريد سؤالي عن التحكيم في مباراة الليلة؟”.
وتطرق يايسله للحديث عن تأجيل مباراة الأهلي والهلال، مؤكدًا أنه من المعتاد في أوروبا أن يتم التواصل مع جميع الأندية المتعلق بها امر تاجيل مباراة ما، ولكن تم الأمر هنا بطريقة غريبة وبفترة قصيرة جدًا بعد إتمام الاستعدادت للقاء الهلال ولكنه أشار إلى أن حديث ليس معذرة لخسارة الليلة. وفق “سبورت 24”.
وواصل تصريحاته مؤكدًا أنه حفز لاعبي الأهلي قبل المباراة على ضرورة الحفاظ على المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا ولكن الأداء لم يكن مقنعًا في لقاء الرياض.
وتقدم يايسله باعتذاره لجماهير الأهلي على الخسارة، متمنيًا أن يحقق الفريق الانتصارات خلال الجولات المتبقية من عمر دوري روشن.