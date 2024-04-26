نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > يايسله يلمح لأخطاء التحكيم ويتحدث عن تأجيل مباراة الهلال
26/04/2024   10:14 ص

يايسله يلمح لأخطاء التحكيم ويتحدث عن تأجيل مباراة الهلال

+ = -
62

ألمح الألماني ماتياس يايسله إلى الأخطاء التحكيمية في خسارة فريقه الأهلي أمام نظيره الرياض في الجولة 29 من دوري روشن.

وقال يايسله مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي قبل مغادرته:” هل انتهت جميع الأسئلة؟ ألا يوجد أحد يريد سؤالي عن التحكيم في مباراة الليلة؟”.

وتطرق يايسله للحديث عن تأجيل مباراة الأهلي والهلال، مؤكدًا أنه من المعتاد في أوروبا أن يتم التواصل مع جميع الأندية المتعلق بها امر تاجيل مباراة ما، ولكن تم الأمر هنا بطريقة غريبة وبفترة قصيرة جدًا بعد إتمام الاستعدادت للقاء الهلال ولكنه أشار إلى أن حديث ليس معذرة لخسارة الليلة. وفق “سبورت 24”.

وواصل تصريحاته مؤكدًا أنه حفز لاعبي الأهلي قبل المباراة على ضرورة الحفاظ على المركز المؤهل لدوري أبطال آسيا ولكن الأداء لم يكن مقنعًا في لقاء الرياض.

وتقدم يايسله باعتذاره لجماهير الأهلي على الخسارة، متمنيًا أن يحقق الفريق الانتصارات خلال الجولات المتبقية من عمر دوري روشن.

يايسله يلمح لأخطاء التحكيم ويتحدث عن تأجيل مباراة الهلال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885296378.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com