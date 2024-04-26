الرياض يلحق بالأهلي الخسارة السادسة في روشن

حقق فريق الكرة الأول بنادي الرياض فوزًا مفاجئًا على حساب ضيفه الأهلين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميسن ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.
بادر بالتهديف أصحاب الأرض في الدقيقة 43 عن طريق بيراما توري من ركلة جزاء، ولكن فرانك كيسيه نجح في إدراك التعادل لفريق الأهلي مع الدقيقة العاشرة من الوق المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الأول حاول الأهلي تسجيل هدف التقدم ولاحت له العديد من الفرصن وسط تراجع من لاعبي الرياض واعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وينجح عبدالهادي الحراجين بعد سلسلة من التمريرات في تسجيل هدف التقدم لفريق الرياض مع الدقيقة 84 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق المضيف بهدفين مقابل هدف. وفق “سبورت 24”.
الخسارة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة 52 مستمرًا في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، ووصل الرياض إلى النقطة 28 في المركز الرابع عشر.