الأخضر تحت15 يخسر من سلوفينيا في بطولة ديلي نازيوني

خسر المنتخب الوطني تحت 15 عامًا من منتخب سلوفينيا بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، بطولة ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا، والتي تمتد حتى الأول من شهر مايو المقبل.
ودخل المدرب ماجد التركي المباراة بقائمة مكونة من: مساعد الشمري في حراسة المرمى، محمد المقري، عمار القحطاني، حسن العكروش، علي اليحيى، خليل شراحيلي، علي الهزيمي، مبارك المسرحي، تميم الخالدي، عبدالعزيز رباط.
وتضم قائمة المنتخب للمعسكر (21) لاعبًا، هم على النحو التالي: أنس هندي، كرم العيسى، فارس بوشقراء، علي المكي، عمار القحطاني، تركي السعيد، حسن العكروش، جواد الهاشم، مبارك المسرحي، مساعد الشمري، تميم الخالدي، علي غزواني، عبدالله الدوسري، عبدالله الماس، خليل شراحيلي، علي اليحيى، فهد العنزي، مروان اليامي، علي الهزيمي، محمد المقري، عبدالعزيز رباط. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر إلى أن المنتخب الوطني تحت 15 عامًا يأتي في المجموعة “الثانية” ضمن ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا، وتضمّ إلى جانبه منتخبات سلوفينيا، والتشيك.