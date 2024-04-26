لاعبو الرياض: نقاط الأهلي بوابتنا للبقاء

أعرب لاعبو الرياض عن سعادتهم الكبيرة بعد الفوز الثمين الذي حققه الفريق أمام ضيفه الأهلي في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة 29 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب يحيى الشهري: “فوز كبير وثمين في وقت مهم للفريق، عانينا من سوء الحظ في المباريات الاخيرة.. تعاهدنا قبل المباراة على تحقيق النقاط الثلاث من أجل التمسك بكل الآمال للبقاء لاسيما في ظل الوضع الحرج للفريق والتقارب النقطي بين عدة فرق على مستوى صراع البقاء”.
وأضاف الشهري: “الأهلي يملك أسماء كبيرة لكن لاعبو الرياض ظهروا بروح جماعية كبيرة ذللت هذه الفوارق وتمكننا من تحقيق الفوز، أمامنا 5 مباريات سنعمل على الفوز بها من أجل ضمان البقاء”
من جانبه قال اللاعب عبدالهادي الحراجين: “قدمنا مباراة كبيرة لاسيما في الشوط الثاني الذي ظهرنا فيه بمستوى أفضل وحققنا فوزًا مستحقًا”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “الرجال لا يظهرون إلا وقت الشدائد وهو ما حدث اليوم أمام الأهلي والأهم هو تحقيق الفوز بعد فترة صعبة عاشها الفريق، وما أجمل العودة بالانتصار على فريق كبير بحجم الأهلي”.