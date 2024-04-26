“زرقاء اليمامة” تعيد الأضواء لـ”مركز فهد الثقافي”

شهد مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، أول عروض “زرقاء اليمامة” الأوبرا السعودية الأولى والأكبر عربياً، حيث اصطحبت الحضور في رحلة تراجيدية غنائية عبر محطات إحدى أشهر القصص المتوارثة في جزيرة العرب.
وتقدم الأوبرا التي أنتجتها هيئة المسرح والفنون الأدائية 10 عروض على مدى 8 أيام، حيث سيستمتع الجمهور بعرض أوبرالي عن قصة زرقاء اليمامة، على أن تضم قائمة الشخصيات السعودية المُشاركة في العمل الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، بالإضافة إلى خيران الزهراني وسوسن البهيتي وريماز عقبي.
ويتولى الإخراج الفني للعمل، إيفان فوكشيفيتش والمخرج المسرحي دانييل فينزي باسكا، بينما يتولى بابلو جونزاليز قيادة أوركسترا دريسدن سينفونيكر مع كورال الجوقة الفيلهارمونية التشيكية، وسط تواجد مجموعة من الأسماء العالمية البارزة منهم سارة كونولي وأليكساندر ستيفانوفسكي وأميليا وورزون وسيرينا فارنوكيا وباريد كاتالدو وجورج فون بيرغن.
ويضم المركز أقساماً متعددة، ومسرحاً رئيسياً بسعة 2750 مقعداً، ويستضيف مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية من معارض، ومحاضرات، وعروض مسرحية.
وتشمل البرامج الثقافية للمركز، صالة عروض فنية، ومسرحًا رئيسيًا وآخرين إضافيين، ومطعمًا فاخرًا، ومتجرًا للهدايا التذكارية، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات، وحديقة فريدة في المنطقة المحيطة بالمركز، تم تصميمها بالتعاون مع مشروع الرياض الخضراء.
وعملت الوزارة على ترميم المركز وفق الطراز السلماني، وذلك في إطار جهودها لجعل المركز منصة رائدة متعددة التخصصات، ومركزاً زاخراً بالثقافة والفنون، ومساحة للحوار، وتبادل الخبرات، ووجهة ثقافية عالمية تجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، وتقدّم أفضل التجارب الفنية والثقافية للجمهور بجميع فئاته.
وتُعدُّ “زرقاء اليمامة” أول أوبرا سعودية، وأكبر أوبرا عربية على مستوى العالم من إنتاج هيئة المسرح والفنون الأدائية.
ويجمع العرض بين المواهب المحلية والعالمية المتمرسة والمتميزة بأداء النصوص الأوبرالية المكتوبة باللغة العربية، ويتناول حكاية “زرقاء اليمامة” الشخصية الشهيرة في تاريخ العرب خلال عصر ما قبل الإسلام. وفق “أخبار 24”.
ويمثل العرض الافتتاحي لأوبرا “زرقاء اليمامة”، بدايةً لسلسلة من البرامج الثقافية المتنوعة التي سيتم تفعيلها من خلال مرافق المركز العديدة.
ويأتي ترميم المركز ضمن مشاريع التطوير الإنشائية التي تنفذها الوزارة ضمن مبادرة “تطوير البنية التحتية الثقافية” التي تندرج تحت مظلة برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.