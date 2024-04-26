“واتساب” يتيح مفاتيح المرور بـ “آيفون”

أتاح تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS ومنها آيفون، ميزة تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر مفاتيح المرور (Passkeys)، دون الحاجة إلى إدخال كلمات المرور التقليدية.
وأوضح التطبيق، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، أن الميزة تسمح أيضاً لمستخدمي آيفون، بالدخول إلى حساباتهم باستخدام خاصية تعرّف الوجه (Face ID) أو تعرف بصمات الأصابع (Touch ID).
وأضاف بأنه يمكن تفعيل الميزة الجديدة، من خلال فتح الإعدادات على جهاز المستخدم، ثم اختيار أيقونة “account” والنقر على أيقونة “Passkeys”، بشرط أن يكون نظام التشغيل على الجهاز iOS 16 فما أحدث. وفق “أخبار 24”.
وتُعد مفاتيح المرور بديلاً أكثر أمناً من كلمات المرور، حيث تعتمد على مصادقة الجهاز نفسه، أو المصادقة البيومترية للمستخدمين من خلال بصمتي الوجه والإصبع، كما تمنع هجمات المخترقين وعمليات التصيد الاحتيالي.