الرياض بوّابة “ميتوان” الصينية للتوسُّع بالمنطقة

أفادت وكالة “بلومبيرغ” بأن شركة “ميتوان” الصينية، المتخصصة في توصيل الطعام، ستدشن نشاطها في منطقة الشرق الأوسط، وستكون العاصمة السعودية الرياض محطتها الأولى، في أول توسُّع للشركة خارج البر الرئيسي الصيني.
ونقلت “رويترز” أن الشركة طرحت بالفعل عَبْر منصتَي التوظيف “لينكد إن” و”بيت دوت كوم”، حاجتها لشغل 8 وظائف في الرياض، بموظفين من أصحاب الخبرة في تطوير الأعمال وزيادة قاعدة المستخدمين والاحتفاظ بالعملاء.
وكانت “ميتوان”، التي تتخذ من بكين مقرًا لها، قد فتحت نشاطها في هونج كونج في مايو 2023، تحت مسمى “كيتا”، وهو ذات الاسم التجاري الذي تستخدمه الشركة في الوظائف المطروحة بالمملكة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الإعلانات الوظيفية لتؤكد ما رشح منذ العام الماضي من أنباء عن عزم الشركة التوسع في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لـ” ميتوان”، وانغ شينغ، بعد إعلان نتائج الشركة الشهر الماضي: “ننشط في تقييم الفرص في أسواق أخرى… لدينا المعرفة التقنية والتشغيلية، لذلك نثق تماما في قدرتنا على دخول سوق جديدة وإيجاد النهج الذي يناسب المستهلكين فيها”.