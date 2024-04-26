النفط يرتفع.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية

تتجه أسعار النفط إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع بعد خسائر لأسبوعين متتاليين، حيث سجلت ارتفاعًا (الجمعة) بعد تفاؤل الخزانة الأمريكية حيال النمو الاقتصادي، بينما تستمر المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة صراع الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتًا بما يعادل 0.4% إلى 89.32 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3% إلى 83.80 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت 2.3% حتى الآن في حين ارتفع الخام الأمريكي 0.8%، بحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش.
وعلى صعيد آخر، يبدو أن الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2334.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش. وفق “أخبار 24”.
وانخفضت الأسعار بنحو 100 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته في 12 إبريل نيسان وسجل 2431.29 دولار.