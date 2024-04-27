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جديد المحليات > الديوان الملكي ينعى الأمير منصور بن بدر بن سعود
27/04/2024   5:29 ص

الديوان الملكي ينعى الأمير منصور بن بدر بن سعود

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نعى الديوان الملكي، الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية أمس الجمعة.

وأوضح الديوان في بيان أن الصلاة على الفقيد ستكون اليوم السبت، عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

الديوان الملكي ينعى الأمير منصور بن بدر بن سعود

جديد المحليات
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