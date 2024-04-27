عسير تكتسي بالأبيض

اكتست الجبال والمدرجات الزراعية في مراكز بلّحمر وبيحان وبلّسمر شمال مدينة أبها اليوم، حلة بيضاء نتيجة تساقط البرد مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم المرتفعات في منطقة عسير.
وتتواصل الأمطار الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على أنحاء متفرقة من منطقة عسير؛ بسبب تحول منطقة الالتقاء المداري ودوران الرياح الموسمية وتفاعلهما مع تضاريس المنطقة؛ مما أسهم في هطول الأمطار الغزيرة، وارتواء الأرض بالماء؛ مما يعد بموسم سياحي جاذب ووفرة المحصولات والمنتجات الزراعية المتنوعة التي تشتهر بها المنطقة خصوصاً منتج “البُر” الذي تتميز به المرتفعات الجنوبية.
وبحسب النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، لا زالت الفرص مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على معظم محافظات منطقة عسير تصحبها رياح شديدة، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، مع جريان السيول خلال الأيام القادمة.