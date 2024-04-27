بينالي البندقية يزدان بوادي الفنّ السعودي

تنقّل الفنانون الخمسة الذي وضعوا لبنات معرض وادي الفن الضخم والفريد في صحراء العلا، إلى إيطاليا حيث بينالي البندقية الدولي للفنون، الذي أقام معرضاً خاصاً لهؤلاء الفنانين بعنوان “رحلات في فن الأرض”.
يهدف المعرض إلى التعريف بالتنوع الثقافي والطبيعي الذي تشهده محافظة العُلا. ويضم سلسلة من العروض والرسومات والمجسمات والمقابلات، بما في ذلك رسومات جمعتها الفنانة منال الضويان، التي تمثل المملكة في بينالي البندقية الدولي لعام 2024، من خلال ورش عملها التشاركية مع المجتمعات المحلية القاطنة في محافظة العُلا.
كما يتضمن المعرض مجسماتٍ وعروضاً للفنان أحمد ماطر وجيمس توريل، حيث ستتوفر جولات إرشادية في المعرض يومَيْ 26 و27 إبريل.
وعلى هامش المعرض أُقيمت جلسة حوارية ضمّـت كلاً من الفنان السعودي أحمد ماطر، والمقيّم الفني المقيم في البرازيل والمنسق المشارك في صحراء X العلا 2024 مارسيلو دانتاس، والفنانة السعودية دانا عورتاني، وأدارت الجلسة، مديرة مشاريع وادي الفن في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا أنيت جيبونز-وارن، تحدث المشاركون فيها عن الفن وسط الطبيعة، حيث يتميز جزء من طبيعة العُلا بالصحراء الفريدة من نوعها التي ارتبطت بالحضارات المتعاقبة على مر العصور.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن وادي الفن في محافظة العُلا، سيشكل وجهة ثقافية عالمية جديدة للفن المعاصر، حيث يشهد أعمالاً فنية ضخمة، لمجموعة من عمالقة هذا الفن من جميع أنحاء العالم، وسيتخذ من صحراء العلا مقراً دائماً لإقامة هذه العروض والأعمال الفنية التي تمتد على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً.