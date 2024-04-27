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جديد المحليات > اتفاقيات مع الصين لبناء آلاف الوحدات السكنية
27/04/2024   5:28 ص

اتفاقيات مع الصين لبناء آلاف الوحدات السكنية

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تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان توقيع اتفاقيات مع عدد من شركات الإنشاءات الصينية لبناء آلاف الوحدات السكنية، واستقطاب كبرى المصانع لإنشاء منطقة لوجستية صناعية لمواد البناء.

ويأتي ذلك خلال وصول وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية الأسبوع المقبل للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة الصينية ورؤساء عدد من شركات الإنشاءات والبنوك الصينية.

كما يلتقي مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني ني هونغ؛ لبحث آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز فرص الاستثمار في العديد من القطاعات التنموية بين البلدين، لا سيما قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والتنمية الحضرية، ومناقشة البرامج والاستراتيجيات والمشاريع النوعية على مستوى تنمية المدن والإنشاءات والإسكان وتقنيات البناء الحديثة.

ويجتمع الحقيل خلال الزيارة مع عدد من قادة البنوك الصينية؛ لمناقشة الشراكة وتعزيز سبل التعاون في قطاع تمويل المشروعات العقارية والسكنية وتطوير البنية التحتية، بما يخدم توفير مزيد من الحلول التمويلية المناسبة للمواطنين.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الحقيل أجرى عددًا من الزيارات الرسمية، لتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى المؤسسات وشركات الإنشاءات والمطورين العقاريين، وتبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة على المستوى الدولي واستقطابها، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري التي تتمتع بها المملكة.

اتفاقيات مع الصين لبناء آلاف الوحدات السكنية

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