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رياضة > عبدالله الخربوش حكماً لمباراة الخليج والنصر
27/04/2024   4:11 م

عبدالله الخربوش حكماً لمباراة الخليج والنصر

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات اليوم السبت في ختام الجولة 29 من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

ويلعب في السادسة مساءً الأخدود ضد أبها، والرائد ضد الاتفاق، وفي التاسعة يلعب الخليج أمام ضيفه النصر.

ويدير محمد الهويش مباراة الاخدود وأبها، ويعاونه كل من خلف الشمري و ياسر السلطان، والحكم الرابع محمد أبو شقارة، وعلى تقنية الفيديو سلطان الحربي ويساعده حسن آل سلام.

أما مباراة الرائد ضد الاتفاق، فسيديرها عبدالرحمن سلطان ويعاونه محمد الحنفوش ومحمد العرمطي، والحكم الرابع رائد الزهراني، وعلى تقنية الفيديو خالد الطريس و عبدالعزيز البرية. وفق “سبورت 24”.

ويدير الحكم عبدالله الخربوش مباراة الخليج ضد النصر، ويساعده كل من محمد وزي ومفرج آل حسن، والحكم الرابع هو أحمدالبركاني، وعلى “الفار” فري الجلعود ومعاونه عبدالرحيم الشمري.

عبدالله الخربوش حكماً لمباراة الخليج والنصر

رياضة
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