قبل مواجهة الخليج.. الإيقاف يهدد 4 لاعبين في النصر

يخوض فريق الكرة الأول بنادي النصر مباراة الجولة 29 من دوري روشن السعودي، بالحلول ضيفًا على نظيره الخليج، في التاسعة من مساء اليوم السبت.
ويتطلع أربعة من لاعبي فريق النصر لتجنب الحصول على البطاقة الصفراء في مواجهة الخليج الليلة، حتى لا يتم إيقافهم في مباراة الوحدة بالجولة 30 لتراكم البطاقات.
اللاعبون المهدون بالإيقاف في مواجهة الوحدة حال الحصول على بطاقة صفراء أمام الخليج هم عبدالإله العمري وأليكس تيليس وعلي لاجامي ونواف بوشل. وفق “سبورت 24”.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 68 نقطة، والخليج في المرتبة الحادية عشر بالجدول بـ 35 نقطة.