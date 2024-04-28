“البيئة” تحتفي بأول خريجات البيطرة بالمملكة

احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء بتخريج أول دفعة من خريجات كلية البيطرة في المملكة، ويأتي هذا التكريم تعزيزًا لدور المرأة السعودية ومساهمتها في سوق العمل، وفقًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأُقيم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للطب البيطري 2024م، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بمجال الطب البيطري، وبالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، المناسبة التي يحتفل بها العالم في السبت الأخير من شهر أبريل في كل عام.
وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على اهتمام الوزارة بدعم وتمكين المرأة السعودية، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، وإن تخريج هؤلاء الطبيبات البيطريات يمثل إضافة حقيقية ونقلة نوعية تعزز من دور المرأة في مختلف المجالات، وحققت الخريجات العديد من النجاحات في مجالات متنوعة.
ويُعد الطبيب البيطري خط الدفاع الأول للحماية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، ويسهم في تعزيز الصحة العامة، ويقوم الطبيب البيطري بتشخيص الأمراض وتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية للحيوانات، كما يلعب دورًا مهمًا في منع انتشار الأمراض الحيوانية والحفاظ على سلامة الغذاء. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الوزارة لتعزيز قدرات الطبيب البيطري من خلال مركز “وقاء”، وتطوير البرامج والسياسات التي تسهم في تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء وتثمين جهود الخريجات في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.