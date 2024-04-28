أجواء “غائمة” على معظم مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من عدة مناطق.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء الماطرة تشمل أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والقصيم وحائل والجوف وتبوك ونجران والحدود الشمالية وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.