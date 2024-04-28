40 مليون دولار لتعزيز النمو الاقتصادي بإفريقيا

عقدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عدداً من الاتفاقيات مع البنوك والمؤسسات الدولية، مؤكدةً التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الحلول التجارية عبر الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وجاء ذلك على هامش مشاركة المؤسسة بالاجتماع السنوي الـ 49 للمجموعة الذي يواصل أعماله في الرياض، حيث أبرمت اتفاقية مرابحة بقيمة 40 مليون دولار مع بنك التجارة والتنمية، لتعزيز النمو الاقتصادي وقدرات تمويل التجارة شرق وجنوب إفريقيا.
كما وقعت مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، اتفاقية تركز على تعزيز الوعي بمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (افتياس 2.0)، وكذلك تقديم الدعم ورعاية القمة العربية للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت الاتفاقيات المبرمة؛ اتفاقية إطارية مدتها 3 سنوات مع حكومة أوغندا بقيمة 150 مليون دولار لدعم القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة والصحة، واتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 250 مليون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير Afreximbank، ضمن برنامج تمويل التجارة لتكيُّف إفريقيا مع الأزمة في أوكرانيا (UKAFPA).وفق “أخبار 24”.
وأبرمت المؤسسة كذلك حزمة دعم مع حكومة الكاميرون، تمثلت بحزمة دعم شاملة لتعزيز البنية التحتية للبلاد والإنتاجية الزراعية، وتشمل تمويل مشاريع أساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية الإستراتيجية، لتحسين شبكات النقل وقدرات توليد الطاقة، وزيادة فرص حصول الشركات الكاميرونية على الخدمات المالية.
وتؤكد هذه الاتفاقيات دور المؤسسة في الإسهام بتطوير الحلول التجارية الدولية، وقد مهدت فعاليات الاجتماع السنوي الآفاق لبقية الاجتماعات السنوية للبنك؛ كما ستطلق مبادرات أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الأثر الإنمائي للبلدان الأعضاء.