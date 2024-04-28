تعاون سعودي – أوربي في مجال الطاقة

شهد المنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض، اجتماعاً ثنائياً بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، حيث جرى بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة والاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن خلال الأشهر القليلة القادمة.
وجدد الجانبان خلال الاجتماع، عزمهما على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، عبر إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات.
وشملت المناقشات الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة كتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز الشراكات الصناعية في تلك القطاعات، وضمان وموثوقية أسواق الطاقة، وتوفر الإمدادات بتكلفة معقولة.
وتتضمن مذكرة التفاهم، عدة أوجه في قطاعات الطاقة، التي يمثّل مجال تحول الطاقة جوهرها أساسًا متينًا يمكن أن يستند إليه الجانبان لتوجيه وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة، وإشراك وتشجيع جميع ذوي العلاقة، من القطاعين العام والخاص والقطاع المالي، وتوفر إمدادات الطاقة بتكلفة معقولة للجميع.وفق “أخبار 24”.
ويأتي الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومخرجات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (28COP)، وسعياً لتحقيق طموحاتهما الهادفة لتسريع وتيرة الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات التي تشهدها المملكة والاتحاد الأوربي في مجال الطاقة.