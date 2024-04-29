“متنزه النخيل” سحر شواطئ حقل

يجذب سحر الطبيعة في “متنزه النخيل” على شواطئ محافظة حقل، السكان المحليين والزوار من خارج المنطقة للاستمتاع بأوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة التي جمعت بين النخيل والبحر، وتأمُّل العديد من المناظر الجمالية التي أبدع الخالق في تكوينها، والمسطحات الخضراء الجميلة التي تغطي أرجاء المتنزه، إضافة لشاطئ يتسم بجمالية فريدة تكاملت مع المتنزه لتتشكل ملامح الجمال في بقعة واحدة.
وتقدر مساحة المتنزه بـ 28 ألف متر مربع على واجهة بحرية ساحرة ويحتوي على مسارات للمشاة بجانبها الأشجار الظليلة، كما تتوفر مواقف للسيارات وألعاب للأطفال.
ويوفر متنزه النخيل مسارات للمشاة تحت أشجار النخيل الظليلة، ومواقف للسيارات، وألعاب للأطفال ويتميز بكون المكان مثاليًا للعائلات لقضاء أوقات ممتعة، سواءً كان ذلك بالمشي أم ركوب الدراجات أم الاستمتاع بالمناظر الخلابة ونسائم البحر العليلة.
ويستمتع الأهالي والزوار بالمتنزه بشكل مستمر، حيث يعتبر مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالخدمات المتكاملة مثل المصليات وأماكن الجلوس ودورات المياه. وفق “أخبار 24”.
وأكد فيصل الحريقي، رئيس بلدية حقل، على أهمية متابعة أعمال الصيانة والنظافة بشكل يومي للحفاظ على جمالية هذا المكان السياحي الرائع.