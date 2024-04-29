مؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض نوفمبر المقبل

تستضيف الرياض مؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الـ 28، والذي تحضره نخبة من القادة وكبار المستثمرين وأصحاب المصلحة المعنيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة اتجاهات وفرص الاستثمار العالمية.
جاء ذلك بموجب اتفاقية وقعتها الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، لاستضافة المؤتمر خلال الفترة 25 – 27 نوفمبر 2024 في الرياض.
ويسلط المؤتمر الضوء على ما تشهده المملكة من تحوُّل تاريخي غير مسبوق، ونمو اقتصادي كبير في ظل رؤية المملكة 2030 ومشاريعها الطموحة التي تستهدف تحقيق تحوُّل اقتصادي شامل وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
ويُعَدّ المؤتمر منصة حوار عالمية لتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المحلية والعالمية، بحضور نخبة من خبراء الاقتصاد والاستثمار حول العالم.
ويعكس ذلك حرص المملكة على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي في قطاع الاستثمار، مما يؤكد موقع المملكة بصفته مركز استثمار عالمياً للترويج لبيئة الأعمال الواعدة في المملكة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار المختلفة حول العالم.
وتجسد استضافة الرياض للمؤتمر العالمي، المكانة الاقتصادية المرموقة التي تحظى بها المملكة في تعزيز التعاون الدولي للدفع بالنمو الاقتصادي العالمي، حيث تأتي هذه الاستضافة تأكيدًا لدور المملكة المحوري على المستوى العالمي والإقليمي، ودورها في صناعة القرار، وموقعها الإستراتيجي. وفق “أخبار 24”.
وتجتمع وكالات ترويج الاستثمار، في المؤتمر العالمي الذي تنظمه الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار منذ عام 1995؛ لمناقشة ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي قد تؤثر في تدفقات الاستثمارات العالمية.