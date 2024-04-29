أرباح الراجحي 4.4 مليار.. والأهلي 5 مليار

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي، بنسبة 6.2% في الربع الأول من 2024، إلى نحو 4.4 مليار ريال، مقابل نحو 4.1 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2023، كما ارتفعت بنسبة نحو 5.6% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وقال المصرف، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 10.2% وذلك بسبب ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وما قابله من ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.
وأضاف أن ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6% كان له دور في زيادة أرباح المصرف، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى، علاوة على انخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
وأوضح مصرف الراجحي أنه في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7.2% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، كما يعد مخصص خسائر الائتمان من 359 مليون ريال إلى 421 مليون ريال بنسبة 17.3%.
وأبان أن سبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة يعود إلى ارتفاع إجمالي الإضافات بنسبة 1.8% إلى جانب انخفاض المبالغ المستردة من تمويلات مشطوبة بنسبة 12.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأرجع المصرف سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى أسباب بينها، ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 1.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.
وفي سياق متصل، ارتفعت صافي أرباح البنك الأهلي السعودي بنسبة 0.36% في الربع الأول من 2024، عند نحو 5.04 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 5.02 مليار ريال في الربع المماثل من 2023، كما صعدت بنسبة 1.55% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأرجع البنك في بيان على “تداول”، ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 21.9% نتيجة لارتفاع محفظتي التمويل والاستثمارات بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة، وارتفاع دخل العمليات بنسبة 2.4%، وارتفاع في دخل/مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي.