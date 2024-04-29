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رياضة > تطور جديد في ملف انضمام صلاح لـ”روشن”
29/04/2024   3:54 م

تطور جديد في ملف انضمام صلاح لـ”روشن”

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الاثنين، عن تطور جديد في ملف مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وأكد موقع “ذا أتلتيك”، أن صلاح لم يقرر الرحيل عن ليفربول رغم أزمته الأخيرة مع كلوب، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وأشار إلى أن إدارة ليفربول تخطط لبقاء النجم المصري ضمن قوام الفريق في الموسم المقبل، رغم أنه كان يحظى باهتمام قوي من نادي الاتحاد في الصيف الماضي. وفق “أخبار 24”.

وأوضح، أن أندية دوري روشن تتوقع بقاء محمد صلاح لموسم إضافي، لذا فإن الاهتمام بالتعاقد معه في الصيف المقبل لن يكون بنفس قدر الفترة الماضية.

تطور جديد في ملف انضمام صلاح لـ”روشن”

رياضة
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